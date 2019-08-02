Beşiktaş'ın Avusturya kampında kaldıkları otelden idman sahasına genelde elektrikli araçlarla gelen futbolcular, dün de geleneği bozmadı.
Takımın tecrübeli isimlerinden Burak ve Gökhan Gönül, Necip Uysal’ın kullandığı araçla otelin yolunu tuttu.
Beşiktaş'ın Avusturya kampında kaldıkları otelden idman sahasına genelde elektrikli araçlarla gelen futbolcular, dün de geleneği bozmadı.
Takımın tecrübeli isimlerinden Burak ve Gökhan Gönül, Necip Uysal’ın kullandığı araçla otelin yolunu tuttu.
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