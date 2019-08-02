Beşiktaş'ta bu kez direksiyona Necip Uysal geçti

Avusturya’da kamp yapan Beşiktaş’ta dün elektrikli araçla servis işini direksiyona geçen Necip Uysal yaptı.

02 Ağustos 2019, Cuma 06:01
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Beşiktaş'ta bu kez direksiyona Necip Uysal geçti

Beşiktaş'ın Avusturya kampında kaldıkları otelden idman sahasına genelde elektrikli araçlarla gelen futbolcular, dün de geleneği bozmadı.

Takımın tecrübeli isimlerinden Burak ve Gökhan Gönül, Necip Uysal’ın kullandığı araçla otelin yolunu tuttu.



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