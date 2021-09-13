Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi’nde B. Dortmund ile Vodafone Park’ta oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Basına kapalı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardında yapılan kanat orta şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, B. Dortmund maçı hazırlıklarını, yarın (14 Eylül) saat 17.00’de ilk on beş dakikası basına açık gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi saat 16.15’te bir basın toplantısı düzenleyecek.