Sezon başında Beşiktaş’ın, İngiltere Premier Lig devi Arsenal’den kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, Siyah-Beyazlı camiayı bir hayli heyecanlandırmıştı. Ancak Mısırlı futbolcu, beklenen etkiyi bir türlü yaratamadı. 27 yaşındaki ön libero, çıktığı 28 maçta vasatı aşamazken, 2 gol pası verdi. Bu gelişmelerin üzerine Kara Kartal’da flaş bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.

Sezonu burada bitirecek

Kulüpten alacaklarını bir türlü tahsil edemeyen Elneny’nin, geçtiğimiz cuma günü bavullarını topladığı ve apar topar takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Ancak bu gelişmelerin üzerine oyuncunun bonservisine sahip olan Arsenal, devreye girdi. Beşiktaş Yönetimi de Mısırlı futbolcunun alacaklarının yarısını ödedi. 27 yaşındaki yıldız, kesin olarak sezonun geri kalanında Siyah- Beyazlı formayı giyecek.

Arsenal’den sert uyarı

Arsenal'in bu gelişmelerden hemen önce Mohamed Elneny’yi sert bir dille uyardığı ve Mısırlı futbolcuya, sezonu Beşiktaş’ta tamamlamaması halinde ceza verileceğini ilettiği bildirildi. Gelecek sezon için Olympiakos ile temaslarda bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Yunan ekibi ile anlaşması durumunda gidişine onay verilmeyeceğinin de söylendiği aktarıldı. Bunların üzerine Elneny, zoraki olsa da Siyah- Beyazlılar’da kaldı.

Süleyman Hatısaru / FANATİK ÖZEL



