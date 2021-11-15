Beşiktaş 'ın ocak ayında kontratını bir yıl daha uzattığı Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'nın sözleşmesinde önemli bir detay ortaya çıktı.

Mynet sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve şu anda takımın en önemli dinamosu olan Josef de Souza'yla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

5 maç daha oynarsa...

Josef, 5 resmi maçta daha forma giyerse sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak. Hem maaş konusunda hem de sahadaki performansı nedeniyle Souza'dan çok memnun olan yönetim, 1 yıllık yeni sözleşmeyle birlikte sambacıyla yola devam edecek.

Taraftarlar, sosyal medyadan Josef etiketleri açarak bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

Beşiktaş kariyeri

Siyah-beyazlı takım ile 53 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 3 asist kaydetti.