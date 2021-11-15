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Beşiktaş'ta bomba gelişme! Josef de Souza...

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza'nın, 5 maç daha oynarsa sözleşmesinin uzayacağı iddia edildi.

15 Kasım 2021, Pazartesi 18:57 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta bomba gelişme! Josef de Souza...

Beşiktaş 'ın ocak ayında kontratını bir yıl daha uzattığı Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'nın sözleşmesinde önemli bir detay ortaya çıktı.

Mynet sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve şu anda takımın en önemli dinamosu olan Josef de Souza'yla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

5 maç daha oynarsa...

Josef, 5 resmi maçta daha forma giyerse sözleşmesi 1 yıl otomatik uzayacak. Hem maaş konusunda hem de sahadaki performansı nedeniyle Souza'dan çok memnun olan yönetim, 1 yıllık yeni sözleşmeyle birlikte sambacıyla yola devam edecek.

Taraftarlar, sosyal medyadan Josef etiketleri açarak bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.

Beşiktaş kariyeri

Siyah-beyazlı takım ile 53 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 3 asist kaydetti. 

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