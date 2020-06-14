Beşiktaş'ta Boateng, etki yaratamadı
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Antalyaspor mücadelesine Güven Yalçın’la birlikte takımın gol ümidi olarak çıktı. Ganalı yıldız, hücum hattında oyuna ağırlığını koyma konusunda sorun yaşadı.
Kara Kartal’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Antalyaspor mücadelesine Güven Yalçın’la birlikte takımın gol ümidi olarak çıktı. Ganalı yıldız, hücum hattında oyuna ağırlığını koyma konusunda sorun yaşadı.
Tecrübeli ismin etkisiz kalması sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın, 65. dakikada bu oyuncusunun yerine Umut Nayir’i sahaya sürdü.