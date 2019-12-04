Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, devre arasında Türkiye’yi ayağa kaldıracak bir forvet arayışında... Teknik Direktör Abdullah Avcı, yöneticilierle yaptığı toplantıda, sezon başından bu yana sadece üçüncü bölgede sorun yaşadıklarını ve Burak Yılmaz’ın büyük özveri ile çalışarak sakatlığı pahasına oynadığını belirterek imkanlar dahilinde bir forvet daha alınmasını istedi.

Beşiktaş yönetiminin her konuda anlaştığı, Ajax’ın oyuncu tarama ekibinin başı olan ve ‘Mr.Ajax’ olarak anılan Sjaak Swart’ın Afrika ve Avrupa’dan beş forveti siyah beyazlılara teklif ettiği, ifade edildi. Beşiktaş Transfer komitesi ayrıca Alman kaleci Timon Wellenreuther ile Kosovalı stoper Emir Umit’i yakın takibe aldı.

Kaynak: Hürriyet