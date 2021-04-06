Süper Lig’in 33. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına dün yaptığı idmanla startı verdi. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kasımpaşa maçında görev alan futbolcular, yenilenme çalışması yaparak günü tamamlarken diğer oyuncular ise ısınma koşuları sonrası pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

4 eksikle çalıştılar

Sakatlığını atlatan Bernard Mensah, takımla birlikte çalıştı. Cezalı olması sebebiyle Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapamayan Rachid Ghezzal da antrenmanda yer aldı. Tedavisi süren Vincent Aboubakar, sezonu kapatan Ajdin Hasic, karantinanın son günlerinde bulunan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz, idmanda yer almadı. Kara Kartal’da Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıkları, bu akşam saat 18.00’de gerçekleştirilecek idmanla tamamlanacak. Antrenman sonrasında futbolcular, kampa girip maç saatini bekleyecek.



