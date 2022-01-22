Kara Kartal’ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, tutuk geçirdiği ilk yarının ardından ikinci yarıdaki performansıyla takımını ayakta tutan isim olmuştu. Ligin ikinci bölümünde oynadığı 3 mücadelede rakip fileleri 3 kez sarsarak takımına 7 puan kazandıran tecrübeli futbolcu, Yeni Malatya deplasmanına da özel olarak hazırlandı. Takım çalışmalarına ek olarak bireysel antrenmanlar da yaparak özellikle bitiricilik konusunda kendisini hazır tutmaya devam eden Batsman lakaplı futbolcudan bugün çok şey bekleniyor. Teknik ekip, yıldız ismin bugün de gollerine devam edeceğine inanıyor.