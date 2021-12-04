Michy Bathsuayi,Chelsea’den büyük umutlarla kiralanmıştı. Sezonun en flaş transferlerinden biri olan yıldız futbolcu, performans olarak beklentilerin altında kaldı. Belçikalı forvet, ligde peş peşe oynanan maçlarda Yeni Malatya’ya 2, Antalya’ya 1gol atarak form tutmuştu. Ancak bunun devamı gelmedi. Batshuayi, 15 Ekim’de oynanan ve 3-2 kaybedilen Başakşehir mücadelesinden beri gole hasretti.

28 yaşındaki oyuncu Kasımpaşa karşısına suskunluğunu bozmak için çıktı. Batshuayi, 33’te defansın arkasına güzel bir koşu yapıp, düzgün bir vuruşla skoru2-0’a getirdi. Ancak VAR incelemesinde ofsayta yakalandığı tespit edilen Batshuayi’nin bu golü geçersiz sayıldı. Belçikalı futbolcunun resmi maçlardaki gol hasreti 6’ya yükseldi.

Şampiyonlar Ligi’nde hiç ağları sarsamayan yıldız forvet, ligde ise 4 kez gol sevinci yaşadı.