Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Ancak buna rağmen Beşiktaş formasıyla Süper Lig ’de 30 maçta 14 golü bulunan ve zirve yarışında yer alan Belçikalı, bugün Fenerbahçe karşısında gollerine devam edip, hem takımına Vodafone Park’ta 3 puanı getirmeyi hem de krallık yarışında iddiasını son haftalara taşımayı amaçlıyor.



