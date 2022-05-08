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Beşiktaş'ta Batshuayi krallığı kafaya taktı

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı ancak beklentileri karşılamayan futbolcusu Batshuayi, buna rağmen 14 gol atarak gol krallığında zirveye oynadı.

08 Mayıs 2022, Pazar 07:36 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Batshuayi krallığı kafaya taktı

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sergilediği performansla beklentilerin altında kalmıştı. Ancak buna rağmen Beşiktaş formasıyla Süper Lig ’de 30 maçta 14 golü bulunan ve zirve yarışında yer alan Belçikalı, bugün Fenerbahçe karşısında gollerine devam edip, hem takımına Vodafone Park’ta 3 puanı getirmeyi hem de krallık yarışında iddiasını son haftalara taşımayı amaçlıyor.


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