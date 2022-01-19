Ya z transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi'den, Beşiktaş 'ın beklentisi büyüktü. 28 yaşındaki forvet, ligde çıktığı ilk 15 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, son haftalarda ise adeta uçuşa geçti. İki hafta önce Çaykur Rizespor mücadelesinde penaltıdan fileleri havalandıran Belçikalı yıldız, 2-2 sona eren maçta elinden geleni yaptı. Batshuayi, sonrasında ise Gaziantep FK maçında sahneye çıktı. Yıldız oyuncu, Ante p karşısında elde edilen 1-0'lık zaferde takımının tek golünü kaydetti.

Hırsıyla dikkat çekti

Batshuayi, dün de Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahanın en iyilerinden biri oldu. İlk devrenin son anlarında kazanılan penaltı vuruşunda takımını öne geçiren Batshuayi, galibiyeti getiren isim oldu. Batsuayi, özellikle ikinci devrede pek çok pozisyon yakalasa da bunları değerlendiremedi. Ancak tecrübeli futbolcu, hırslı ve mücadeleci görüntüsü ile Siyah-Beyazlı ekip tarafından alkış aldı.