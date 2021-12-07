Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçını Borussia Dortmund ile deplasmanda bu akşam 23.00'te oynayacak. Daha önce yaptığı 5 karşılaşmadan puan alamayan Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dortmund deplasmanıyla ilgili flaş bir karar aldı. Daha önce Devler Ligi'ndeki Ajax ve Sporting Lizbon maçları için Hollanda ve Portekiz'e gidip takımını yalnız bırakmayan Çebi, Dortmund karşılaşması için Almanya'ya gitmedi. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde puan alamaması nedeniyle Başkan Çebi'nin üzüntü yaşadığı biliniyor.





Avrupa geliri için son şans

Siyah beyazlılar bu akşam Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa'dan performans geliri elde etmek için son şansını kullanacak. Beşiktaş bu akşam Almanya deplasmanında kazanırsa 43 milyon 500 bin TL kazanacak. Siyah-Beyazlılar sahadan beraberlikle ayrılması durumunda ise 14 milyon TL'yi kasasına koyacak.



