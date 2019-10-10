Beşiktaş'ta başkan adaylığı için son durum! Fikret Orman sürprizi
Beşiktaş, Fikret Orman'ın istifası sonrasında alınan yönetim kurulu kararıyla seçime gidiyor. Siyah beyazlılarda başkanlığa aday olacak isimler bugün 17.00'ye kadar adaylıklarını açıklamak zorunda... İşte Beşiktaş'ta başkan adaylığında yaşanan son durum...
Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifası sonrasında yönetim kurulu toplanmış ve olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. 13-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan genel kurul öncesinde aday olacak isimlerin yeterli imzayı toplaması gerekiyor.
Şu an siyah beyazlı camiada yeterli imza toplanan 5 aday oldu. Serdar Adalı, Ahmet Nur Çebi, İsmail Ünal, Hürser Tekinoktay gibi isimler için yeterli imza toplandı.
FANATİK'in dün özel olarak duyurduğu haberde, bu isimler arasında yer alan Ahmet Nur Çebi'nin aday olmayacağı belirtilmişti.
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FİKRET ORMAN SÜRPRİZİ
Yeterli imza toplanan isimlerden birisi de başkan Fikret Orman. Orman'ın başkanlığa aday çıkmaması ihtimaliyle yeterli imzayı topladığı öğrenildi.
2 ADAY BAŞVURU YAPTI
Adaylık için 250 ve üzeri imzayı toplayan Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, Beşiktaş Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundular. Saat 17.00'ye kadar herhangi bir başvuru daha çıkmazsa, bu iki isim 13-20 Ekim 2019'da başkanlık için yarışacak.
Orhan Yıldırım