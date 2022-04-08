Beşiktaş 'ta Mayıs ayında yapılacak kongre öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi'ye karşı adaylığını açıklayan camianın önde gelen isimlerinden Fuat Çimen, projelerini FANATİK'e anlattı.

Siyah-Beyazlılar'ın kötü yönetildiğinin altını çizen Çimen, kulübün Ağustos ayında yapılacak olan Bankalar Birliği ödemesi için kaynağın hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu adaylık 2.5 yıllık bir çalışmanın ürünü. Aslında 2025 bizim aday olma yılımızdı ama Beşiktaş o kadar kötü yönetiliyor ki, borç 500 milyon Dolar’a da yanmışsa bunun adı iyi yönetilememektir. Borç iki yılda 2.9 milyon TL’den 4.5 milyon TL’ye çıkmış. Banka yapılanmasını söylemiyorum."

'Akıl, bilimve liyakat...'

"Bir sürü futbolcuya hatalı sözleşme ödeniyor. Borç hiçbir zaman sıfırlanmaz dünyada böyle bir kulüp de yok. Sürdürülebilir, yönetilebilir ve başarılabilir bir süreç geliştirmek gerek. Paralı başkan söylemi Türk futbolunun kanseridir. Beşiktaş'a para kazandıracak, gelirlerini artıracak bir yönetim ilkemiz var. Kartal Yuvaları'nda kadın ve çocuklara yönelik bir çalışma yok. Talepleri alıp tasarım yapmak ve biraz daha online satışı öncelikli hale getirmeyi planlıyoruz. Altyapı ve oyuncu kaynağı neresi ise orada olacağız. Kanada'yı Dünya Kupası'na götüren iki değer bizde var. Ancak bu işten 1TL kazanamadık. Bizim yönetim sistemimiz akıl, bilim ve liyakat üzerine olacak."









'Seçimi asla kaybetmeyiz'

"Ben seçimi kaybedeceğimize asla inanmıyorum. Başarırsak Beşiktaş bir okul olacak. İnsanların yeni bir şey duymaya, yeni bir şey yaşamaya hazır olduklarını düşünüyorum.Doğru bir şeyleri denemek lazım. Bunun için yola çıktık. Yeni yönetimler eski yönetimlerden hesap soramazlar. Ancak örtbas edebilirler! Yöneticiler, kendi şirketlerini Beşiktaş'ı yönettikleri gibi yönetseler batarlar. Biz denetlenmekten asla korkmayacağız."

'Başkan artık karar vermeli'

"Sayın başkan TFF başkan adayı mı olacak, Beşiktaş’a başkan adayı mı olacak artık kararını vermeli? Yeni adaylar varsa ortaya çıkmalıdır. 56 yaşındayım ne mesleki ne de sosyal anlamda ek bir etikete ihtiyacım yok. Ekip arkadaşlarımın da. Ben Beşiktaşlıyım bu benim en büyük etiketim. Beşiktaş Başkanı olmak büyük bir onur ama Beşiktaşlı olmak her şeyden büyük bir onur."

Orhan Yıldırım - Süleyman Hatısaru





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