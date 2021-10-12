Teknik direktör Sergen Yalçın, geçen sezon ara dönem kampında, “Kazanamadığım tek oyuncu” diyerek Güven Yalçın konusundaki pişmanlığını dile getirmişti. Genç hücum oyuncusunun başarısız geçen yarım dönemlik Lecce macerası sonrasında tekrar takıma katılmasının ardından 22 yaşındaki futbolcuda beklenen değişim yaşanmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın gözüne girebilmek için yoğun mesai harcayan Güven, takımda peş peşe yaşanan sakatlıkların ardından doğan fırsatı iyi değerlendirdi. Sivasspor karşılaşmasına sol kanat hattında başlayan ve attığı 2 golle takımına zaferi getiren Güven, büyük beğeni kazandı.

Sezon sonuna kadar. ..

Kevin N’Koudou’nun sakatlığının sürmesi ve Cyle Larin’in de problemini atlatmasına rağmen henüz hazır olmaması sonrasında Başakşehir karşısında da Güven Yalçın ilk 11’d e olacak. Ek olarak Larin’in yeni sözleşme görüşmelerinde Beşiktaş ’ın teklif ettiği 1 milyon 650 bin Euro’luk teklifi geri çevirip menaceri aracılığıyla 2.5 milyon Euro’d a ısrarcı olmasının ardından Kanadalı futbolcu, kadrodan hızla uzaklaşıyor. Tecrübeli futbolcu, ay sonuna kadar yeni kontrat konusunda yönetimle anlaşamazsa Larin sezon sonuna kadar kulübe oyuncusu olacak. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde 8 artı 3 kuralını da göz önünde bulundurulduğunda görevin Güven’e geçmesi bekleniyor.

Zamlı sözleşmeyi kaptı

Siyah-Beyazlılar’dan yıllık 100 bin Euro maaş kazanan Güven Yalçın’ın sezon sonunda bitecek kontratı için Beşiktaş Yönetimi harekete geçmişti. 22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmak için girişimlere başlayan idareciler, oyuncunun maaşını da 300 bin Euro seviyesine çıkarma kararı aldı. Ta rafların, bu ay içerisinde yeni kontrat sürecini tamamlayıp imzaları atması bekleniyor.