MENÜ

Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

05 Ekim 2021, Salı 19:39 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş , Süper Lig ’in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ve koşularla başlayan antrenmanda futbolcuların, pas ve dar alanda top kontrolü çalışmalarının ardından minyatür kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...