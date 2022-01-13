Beşiktaş 'ın geçen sezonun başında Altınordu'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Atakan Üner, yeniden Ümraniyespor'a kiralandı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralık olarak gönderilen Atakan Üner, bu sezon da sezon sonuna kadar kiralık olarak İstanbul ekibine gitti.

Ümraniyespor, transferi şu ifadelerle açıkladı:

Hoş geldin Atakan! Kulübümüz Beşiktaş’tan Atakan Üner'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Atakan’a tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz.

Atakan Üner, geçen sezon Süper Lig 'de Beşiktaş formasıyla sadece 3 maça çıktı. Toplamda 63 dakika görev alan genç futbolcu skor katkısı yapamadı.

Genç sağ kanat TFF 1. Lig'de 12 maçta görev alırken 1 gol 1 asistlik performans gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu 1 asist de bu karşılaşmada yaptı.