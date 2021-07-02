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Beşiktaş'ta ayrılık!

Beşiktaş Kadın Basketbolu Genç Kız Takımı antrenörü Esra Erden Atacan'ın görevine son verildi.

02 Temmuz 2021, Cuma 14:07 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta ayrılık!

Beşiktaş Kadın Basketbolu Takımı'nda forma giydikten sonra takımın genç kız takımı antrenörü olan Esra Erden Atacan, siyah beyazlılardan geçmişe dönük alacaklarını almak için yasal işlem başlatması sonrasında görevine son verildi. Atacan'ın görevden alınmasının sebebi olarak da bu yasal süreci başlatması olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'tan son senesinde 6 aylık maaşını alamayan genç antrenör, ayrıca maaşında yüzde 20 indirim yaparak takımın başına gelmişti. Buna rağmen parasını alamayan Atacan'a takımdaki bir yöneticinin, "yasal yola başvur" önerisi üzerine siyah beyazlılardan alacakları için mahkeme yolunu seçen Atacan'la Beşiktaş'ın, bu hamlesini gerekçe göstererek yollarını ayırdığı öne sürüldü. 

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