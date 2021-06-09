İlerleyen yaşı nedeniyle Atiba Hutchinson'a alternatif isimler arayan Beşiktaş 'ta gündeme yeni bir isim daha geldi. Mısır basınındaki haberler doğrultusunda Kara Kartal'ın, son olarak El Gouna forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Serge Arnaud Aka ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Ayrıca 26 yaşındaki ön liberonun bonservisinin elinde olması sebebiyle bu transferin kolay bir şekilde sonlandırabileceği öğrenildi.





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