Süper Lig 'in 12. haftasında Trabzonspor 'u konuk eden ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş 'ta takım kaptanı Atiba Hutchinson, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Maçın önemini bildiklerini ve kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'Yediğimiz goller bu seviyede yenilmemesi gereken goller'

''Çok üzgünüz. Taraftarımızın önünde iyi bir performans göstermek istedik. Bu maçın önemini biliyorduk. Kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık ancak bugün iyi bir performans sergilediğimizi söyleyemem. Birkaç fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Yediğimiz goller bu seviyede yenilmemesi gereken goller.''

'Zor olacak ama düzelteceğimiz şeyler var'

''Maçın son anlarında bastırdığımız yerler oldu ancak daha akılcı olmamız gerekiyordu. Netice olarak kaybettik. Zor olacak ama düzelteceğimiz şeyler var. Yine de önümüzde çok daha maç var. İlk yarıda biraz daha iyiydik. İkinci yarıda tempomuz biraz düştü. Yapmamız gerekenleri yapmaya çalıştık. Uzun süredir tam kadro birlikte oynamamıştık. Milli aradan sonra daha iyi olacağımız düşünüyorum.''







