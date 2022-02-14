Süper Lig 'in 25. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş 'ta kaptan Atiba Hutchinson, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Ligi en iyi yerde bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını, bu sene kendileri gibi olmadıklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'İkinci yarı kendi oyunumuzu oynamadık'

''Kendi kendimizi baskı altına aldık. İkinci yarıdan itibaren kendi oyunumuzu oynamadık. Biz rakibi oyuna ortak ettik. Bu sezon bu çok fazla oldu. İkinci yarıda fırsatlar bulduk. Rakibimiz de buldu, biz de bulduk ama biz son vuruşu gerçekleştiremedik.''

'Bu sene biz kendimiz gibi değiliz'

''Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu sene biz kendimiz gibi değiliz.''

'Maçın 90 dakika olduğunu unutmadan mücadele etmeliyiz'

''Maç tabii ki hemen gelecek çok fazla süre yok. Elimizden gelen en iyi şekilde sonraki maça çalışacağız. Maçın 90 dakika olduğunu unutmadan mücadele etmeliyiz. Evimizde taraftarımız önünde 3 puan almak için mücadele edeceğiz.''