Siyah-Beyazlı formayla 9 sezonda tam 326 maça çıkan ve 39 yaşında olmasına rağmen bu dönemde de ortaya koyduğu istikrarlı performansla orta alandaki görev yarışında her zaman yer almaya devam eden Kanadalı futbolcunun kulüple sözleşmesi sona erdi. Futbol kariyerine 1 yıl daha devam etmeyi planlayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş Yönetimi’nden teklif bekliyor. Kanada Milli Takımı’yla Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’na katılmayı planlayan Atiba, bundan dolayı Kara Kartal’ın kendisiyle 1 yıl daha sözleşme uzatmasını bekliyor. Deneyimli oyuncunun, Dünya Kupası hayali olduğunun bilinmesine rağmen Beşiktaş’tan kendisine hâlâ yeni sözleşme teklifi gelmemesi sebebiyle üzgün olduğu bildirildi.



