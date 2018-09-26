Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Fenerbahçe ile ligin zirvesini yakından ilgilendiren bir derbi maçı oynayan Beşiktaş’ta; yönetim, teknik heyet ve futbolcular, iki puanın kaybedildiği yönünde fikir birliğine vardı.

Fakat ilk kez forma giyen Atiba Hutchinson’ın derbide gösterdiği performansa çok sevinen yöneticilerin ise “2 puan kaybettik ama Atiba’yı yeniden kazandık” diye konuştukları öğrenildi.

Kadıköy’den bir puanla dönülmenin normal bir sonuç olduğunu dile getiren yöneticilerin “Fakat çalkantılı bir dönem geçiren bir Fenerbahçe karşısında, bu iki puanın kendi ellerimizle verdik” dedikleri de ortaya çıktı. Sonuçtan memnun olmayan idarecilerin “Eğer galip dönebilseydik, Antalyaspor ve Bursaspor beraberliğini de telafi etmiş olacaktık. Çok iyi futbol oynamadık ama 1-0’dan sonra durumu lehimize çevirerek farkı açabilirdik” ifadelerini kullandıkları belirtildi.

Atiba’nın, bu kadar uzun bir aradan sonra müthiş bir geri dönüş yaptığını da ekleyen yöneticilerin “İyi ki sözleşme uzatmışız. Hem biz hem de o, bu konuda çok doğru karar vermiş olduk. Kendisine çok iyi bakmış. Hem bir sakatlık dönemi geçirdi hem de kampa katılmadı. Tüm bunlara rağmen kendisini çok iyi toparlamış” dedikleri vurgulandı.

Atiba’nın sırrı!

Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönen Atiba Hutchinson en çok öne çıkan isimlerden oldu. Hem sol ayak bileğindeki sakatlık hem de Beşiktaş ile geç sözleşme imzalama nedenleriyle, takımdan kondisyon açısından geride kalan Atiba, doğru tedavi ve antrenman programıyla, bu süreyi en kısa zamana çekebildi.

Tedavisi nedeniyle bir süre yurt dışına giden ve dönüşte bireysel olarak ekstra çalışmalar yapan Kanadalı oyuncu, tam randımanlı olarak Fenerbahçe karşısına çıkabildi. Tedavi sürecindeki disiplini nedeniyle, sakatlık nüksetmeme konusunda başarılı olan Atiba’nın, daha fazla süre alacağı bildirildi.