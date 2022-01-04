2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, yarın Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Siyah-Beyazlı ekipte Atiba Hutchinson düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Atiba Hutchinson, "Zor bir rakibe karşı oynayacağız, buraya kupayı kazanmaya geldik. İyi oynayan bir takıma karşı önemli bir maç olacak. İyi bir maç oynayıp, zaferle ayrılmak istiyoruz. Biz galibiyet almak için her şeyimizi vereceğiz. Umarım yılın ilk kupasını kazanırız." sözlerini dile getirdi.

Takımdaki eksiklere de değinen tecrübeli futbolcu "Oyuncular olarak profesyonel bir şekilde sahaya çıkıp burada olmayan arkadaşlarımız için ter dökmeliyiz. Buradaki misafirperverlikten dolayı çok mutluyuz." dedi.

Teknik heyette yer alacak mı?

Atiba Hutchinson kendisine yöneltilen Beşiktaş teknik heyetinde yer alıp almayacağı sorusuna "Önemli bir maç oynayacağız. Şu anda sadece buna konsantreyim. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Gelecek için daha ileride zamanı gelince bu konuyu düşünürüm." sözleri ile cevap verdi.



