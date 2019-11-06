Beşiktaş’ta üst üste 7. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson, 36 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ilk olarak alternatif oyuncu olarak düşündüğü tecrübeli futbolcu, istikrarlı görüntüsüyle kısa sürede Kartal’ın yeni hocasının da vazgeçilmezleri arasına girdi. Bu sezon 8 maça çıkıp 1 gollük performans sergileyen Kanadalı oyuncunun, takımda ek olarak genç oyuncular için bir idol olarak ön plana çıkmasını göz önünde bulunduran yönetim, başarılı ismin sezon sonunda bitecek kontratı için şimdiden harekete geçti.

Siyah-Beyazlılar’ın, milli arada tecrübeli isimle bu konuda masaya oturacağı bildirildi.

‘Sezon sonu karar vereceğim’

Şu andaki kontratı önceki yılın opsiyonuna dayanan başarılı futbolcu, yeni kontrat görüşmeleri konusunda çok sıkıntılı süreçler yaşamıştı.

Önceki sezon sözleşme görüşmelerinin uzaması sebebiyle takımın yaz kampını kaçıran ve ek olarak takımın UEFA Avrupa Ligi Listesi’ne dahil edilmeyen tecrübeli futbolcu, kısa sürede eksiğini kapatıp liste dışı kalmasını da sorun etmeyip formasını geri almıştı.

Sezon başında kariyer planlamasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Atiba, “Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Futbola 1 yıl daha devam etme gibi bir hedefim var. Ancak buna sezon sonunda karar vereceğim” demişti.

Bu karar beni şaşırtmadı (Mini yorum – Cem Dizdar)

Şaşırdım mı? Hayır... İdeal olan bu mu? Hayır... Başka bir yol bulunur mu?.. Evet. Arayan olur mu? Sanmam... Ülkenin sorunu bu; oyuncusu yok. Sürekli günü kurtarmaya çalışan bir yapı kaçınılmaz olarak “garanti gördüğü oyuncu”lara sabitleniyor. Çünkü, kendine güvenmiyor, bilgisine güvenmiyor, organizasyonuna güvenmiyor. Atiba’da da durum böyle!.. Ortalama bir oyuncu bu ülkede vazgeçilemez nitelikte görülüyorsa orada sorun büyüktür...

Beş yıl olsun! (Mini yorum – Orhan Yıldırım)

Yönetim, Atiba’nın yeni sezonda da takıma kalmasını kararlaştırdı. Çok güzel hareket! Kanadalı oyuncu bunca transferin yapıldığı kadroda, ekibin en iyisi. 36 yaşında olmasına rağmen aynı istikrarı koruyor. Tüm yükü omuzluyor. Joker gibi oynamadığı yer yok. Saha dışında da örnek hayatı var. Daha bir kişi ile tartışması yok. Özellikle gençlere mükemmel örnek oluyor. Çebi ve ekibi, aslında bir değil en az beş yıllık anlaşma yapmalı. Oynayabildiği kadar sahada kalsın, sonrasına teknik ekibin parçası olarak devam etsin. Sadece Beşiktaş değil, ligimizde bunu aynı oranda hak eden başka oyuncu da yok. Bazı isimler, Bodrum’dan dönüşte yorgun düşüyor. Atiba, Kanada milli takımıyla Güney Amerika kıtasında maç oynayıp dönüyor. Ertesi gün kaptan olarak sahaya çıkıyor. Biyonik adam gibi hiç sorun da olmuyor.

Atiba gibisi bu ligde yok (Mini yorum – Gökmen Özcan)

Atiba konusunda yapılan yorumların büyük çoğunluğu yaş merkezli... Kanadalı futbolcunun, 36 yaşında hala üst düzey performans göstermesi önemli ancak bence ön planda olması gereken asıl konu, örnek profesyonelliği... Aylar süren görüşmelerin ardından transfer döneminin bitmesine 2 hafta kala sözleşmesi uzatılan, en çok forma giyen futbolcuyken maaşında yüzde 50 indirim istenen, hepsine ek olarak adı UEFA Avrupa Ligi listesine eklenmeyen bir futbolcu düşünün. Bu oyuncudan verim alabilir misiniz? Bence yüzde 99 hayır... İşte Atiba, o yüzde 1’lik ihtimali temsil ediyor. O, hiçbir zaman yılmadı, her zaman formasını söke söke aldı. Kendisiyle son görüştüğümüzde, “Sezon sonunda da iyi hissedersem devam etmek isterim” demişti. Takımdaki yerinin doldurulamayacağını düşündüğüm Atiba’yı umarım uzun yıllar Beşiktaş formasıyla keyifle izlemeye devam ederiz.