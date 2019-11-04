Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson göz kamaştırıyor

Beşiktaş’ın Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Beşiktaş’ta 7. sezonunu geçiren 36 yaşındaki futbolcu, son olarak önceki akşam Antalyaspor karşılaşmasında sergilediği etkili görüntüyle alkışları toplamayı başardı.

Maçın ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşan Atiba, “Kazanmamız gereken bir karşılaşmadan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyum. Takımımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Umarım aynı şekilde devam ederiz” sözlerini sarf etti.