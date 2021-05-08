Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş 81 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson derbide cezalı duruma düştü.

Siyah-beyazlıların kazandığı penaltı vuruşunun ardından gelişen Galatasaray atağında Falcao’yu ceza sahası içinde düşürerek sarı-kırmızılı ekibe penaltı kazandıran tecrübeli oyuncu 45. dakikada sarı kart gördü.

3 sarı kartı bulunan Atiba, bu pozisyonun ardından gördüğü sarı kartla cezalı hale geldi. Deneyimli oyuncu, Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak.

Josef ceza sınırına geldi

Karşılaşmanın 30. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin sarı kart gören Josef de Souza sarı kart ceza sınırına geldi.

Daha önce Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, derbide gördüğü kartla sayısını 7’ye yükseltti ve ceza sınırına ulaştı.