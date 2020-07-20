Sarı-Lacivertliler’in transfer çalışmalarında en çok adı geçenler arasında Caner Erkin ve Gökhan Gönül var. Beşiktaş ile sözleşmeleri sona erecek olan iki yıldızın yeni sezonda Fenerbahçe’ye dönecekleri iddia ediliyor. Hatta taraflar arasında ön anlaşmanın yapıldığı bile konuşuluyor. Caner ve Gökhan, dün Kanarya’ya karşı 11’de sahaya çıktı. İki oyuncu da iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş, Vida’nın golüyle 1-0 öne geçtikten sonra 10 kişilik Fenerbahçe beraberlik için elinden geleni yaptı. Ancak Caner-Gökhan ikilisi, Sarı- Lacivertliler’un umutlarını sona erdirdi. 70. dakikada Caner’in kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Gökhan, kafayla Altay’ı kapattığı köşeden avladı.