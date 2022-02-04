Milli arada Belek'te kamp yapıp İstanbul'a dönen Beşiktaş bir gün izin yapmıştı. Siyah-Beyazlılar'da tatil sona erdi ve Süper Lig 'in 24. haftasında Vodafone Park'ta pazar günü oynanacak Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklar dün başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleşen çalışmada oyuncuların moralli hali gözlerden kaçmadı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Ghezzal, Josef de Souza ve Umut Meraş takımdan ayrı çalıştılar. Bu isimlerin durumları yarın yapılacak test sonrası netlik kazanacak ve Antalya'ya karşı forma giyip giymeyecekleri belli olacak. Kanada Milli Takımı'yla çarşamba gecesi El Salvador deplasmanına çıkan Atiba ile Larin'in bugün İstanbul'da olması ve pazar günkü karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giymeleri bekleniyor.

Beşiktaş hesabı kapatmak istiyor

Antalyaspor'a karşı son dönemde Beşiktaş iç saha maçlarında başarı sağlayamıyor. Siyah-Beyazlılar rakibiyle evinde oynadığı son 3 maçta da galibiyet alamadı. Kartal bu gidişatı tersine çevirmekte kararlı. 2018-2019'da evinde 3-2 yenilen Beşiktaş, bir sezon sonra da Antalya'ya Vodafone Park'ta 2-1'lik skorla kaybetmişti. Geçen yıl ise İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 tamamlanmıştı.

Taraftarlar şov hazırlığında

Siyah-Beyazlılar'ın ligdeki durumu nedeniyle tribünlerde beklediği ilgiyi bulamayan Beşiktaş için Antalya maçının farklı olacağı öğrenildi. Antalyaspor karşılaşmasına Beşiktaş taraftarının özel olarak hazırlandığı bildirildi. Vodafone Park'ta pazar günü oynanacak olan karşılaşmaya Siyah-Beyazlılar'ın büyük ilgi gösterdiği kaydedildi. Taraftarların tribünlerde özel şovlar hazırladıkları öğrenildi.