Yönetim, eğer hedefine ulaşırsa yıllardır yaşanan sezon başı kampına oyuncu yetiştirememe sıkıntısını ortadan kaldırmış olacak. Siyah-Beyazlılar’ın anlaştığı futbolcuları açıklamak için transfer döneminin açılması bekliyor.

Beşiktaş , bir tek santrafor konusunda Leipzig’in futbolcusu Alexander Sörloth’u bekliyor. Futbolcuyu kadrosuna katmak için Alman kulübü ile pazarlıklar sürüyor. Kartal, futbolcunun menajeri ile İstanbul’da yaptığı görüşmede Sörloth’un Türkiye’de oynamaya sıcak batığı bilgisini almıştı. Transfer sürecinin 1 ay sürebileceği belirtildi.