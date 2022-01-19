Giresun mücadelesinin ardından yaşadığı sakatlık sonrasında; Kasımpaşa, Kayseri, Fenerbahçe , Göztepe ve Konya karşılaşmalarında forma giyemeyen yıldız oyuncu, daha sonra sakatlığını atlatıp Antalya ile Katar’da oynanan Süper Kupa Finali’nde forma giymişti. Ancak Türkiye’ye döndükten sonra hastalanan Teixeira, bu nedenle Rizespor ve Gaziantep maçlarında da takımını yalnız bırakmıştı. Öte yandan dünkü maçta: N’Koudou, Umut, Mert, Welinton, Atiba, Emirhan İlkhan ve Kerem Kalafat forma giymedi.