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Beşiktaş'ta Alex Teixeira geri döndü

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Alex Teixeira, ligde 7 maç aradan sonra Karagümrük’e karşı forma giydi.

19 Ocak 2022, Çarşamba 07:29 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Alex Teixeira geri döndü

Giresun mücadelesinin ardından yaşadığı sakatlık sonrasında; Kasımpaşa, Kayseri, Fenerbahçe , Göztepe ve Konya karşılaşmalarında forma giyemeyen yıldız oyuncu, daha sonra sakatlığını atlatıp Antalya ile Katar’da oynanan Süper Kupa Finali’nde forma giymişti. Ancak Türkiye’ye döndükten sonra hastalanan Teixeira, bu nedenle Rizespor ve Gaziantep maçlarında da takımını yalnız bırakmıştı. Öte yandan dünkü maçta: N’Koudou, Umut, Mert, Welinton, Atiba, Emirhan İlkhan ve Kerem Kalafat forma giymedi.

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