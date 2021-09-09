Beşiktaş 'ın sezon başında transfer ettiği ve Fatih Karagümrük maçında klas bir gol atan Alex Teixeira, bu mücadeleyi tamamlayamamıştı. Karagümrük maçından sonra yapılan tetkiklerde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Brezilyalı oyuncunun, bu hafta oynamasının zor olduğu iddia edilmişti.

Muhabirimiz Orhan Yıldırım'ın paylaştığı bilgiye göre Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Alex Teixeira takımla çalışmalara dahil oldu ve hafta sonu oynanacak mücadele için ümitleri arttırdı.



