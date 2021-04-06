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Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş'ta yarın oynanacak olan Alanyaspor maçının kadrosu açıklandı. Ghezzal ve Mensah, kadroya dahil edilirken, Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz’ün durumu ise yarın sabah yapılacak olan testten sonra belli olacak.

06 Nisan 2021, Salı 19:04 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

Vincent Aboubakar'ın yer almadığı Beşiktal kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

Defans: Valentin Rosier, Montero, Nskala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar 

Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Adem Ljajic, Bernard Mensah

Hücum: Nkoudou, Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre


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