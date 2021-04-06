Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı
Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş'ta yarın oynanacak olan Alanyaspor maçının kadrosu açıklandı. Ghezzal ve Mensah, kadroya dahil edilirken, Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz’ün durumu ise yarın sabah yapılacak olan testten sonra belli olacak.
Vincent Aboubakar'ın yer almadığı Beşiktal kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran
Defans: Valentin Rosier, Montero, Nskala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar
Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Necip Uysal, Adem Ljajic, Bernard Mensah
Hücum: Nkoudou, Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre