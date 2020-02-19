Beşiktaş’ta akıllar Trabzonspor’da, gözler Sergen Yalçın’da

Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptıkları tek antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen çalışmaya, bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ve soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic katılmadı. Kas ağları nedeniyle dün dinlendirilen N’Koudou ve bireysel çalışan Atiba Hutchinson ise dün takımla beraber antrenmanda yer aldı.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma ısınma koşularıyla başlayıp istasyon idmanı ve açma germe hareketleriyle devam etti. Pas idmanı, 5’e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktik çalışma ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Futbolcular idmanın bitiminde şut çalışması gerçekleştirdi.

Gözler yine ondaydı...

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın, dünkü idmana da damgasını vurdu... Genç çalıştırıcı, oyuncuları idmanda çalışırken saha kenarında topla mini bir resital sergiledi. Yalçın’ın meşhur sol ayağıyla topa yaptığı vuruş, kulüp foto muhabirinin objektifinden kaçmadı.

Sergen Yalçın’ın idmandaki görüntüleri, dün Twitter’da en çok paylaşılan fotoğraflar arasında yer aldı.

Siyah- Beyazlılar, Trabzon mücadelesinin hazırlıklarını neşeli bir ortamda geçen idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın, dünkü idmanda da hünerlerini sergiledi.