Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da sürecini yakından takip ettiği genç yeteneğin fizik tedavisinin hala devam ettiği, takımdan ayrı saha çalışmalarına ise kasım ayında başlaması bekleniyor. Şu an için bir yabancı kontenjanı boş olan Beşiktaş ’ta, yönetimin bu oyuncunun ismini ocak ayında TFF’ye bildirecek.

Tedavi ve antrenman sürecinin başarılı geçmesi durumunda bu oyuncuya ikinci yarıda fırsat buldukça şans vermesi beklenen Sergen Yalçın’ın, kiralama seçeneğini de planları arasında tuttuğu öğrenildi. (Milliyet)