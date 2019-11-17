Beşiktaş’ta Ajdın Hasic, geri sayımda

Beşiktaş’ın sezon başında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb’in genç takımından kadrosuna kattığı Ajdin Hasic, 17 yaşında olması sebebiyle kulüple profesyonel sözleşme imzalayamamıştı. Genç yıldız adayına büyük yatırım yapan Beşiktaş Yönetimi, 18 yaşına girmesinin ardından Ocak ayında bu oyuncuyla yaptığı profesyonel sözleşmeyi devreye sokacak.

Hem sol ayağını hem de sağ ayağını çok iyi kullanabilen genç kanat oyuncusu da takımla çalışmalarına devam ediyor. Hücum hattında kanat bölgesine ek olarak 10 numara hattında da forma giyebilen Hasic, ikinci yarıdan itibaren Siyah-Beyazlı formayı giymek için geri sayımda bulunuyor.

Avcı çok memnun

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın idmandaki çalışmalarından oldukça memnun olduğu genç futbolcu, Avrupa futbolunda gelecek vaat eden isimler arasında gösteriliyor. Bosna Hersekli futbolcu, ülkesinin U19 takımının da kaptanlık görevini yapıyor.

Avrupa’dan birçok scouting ekibinin de bu oyuncuyu özel olarak takipte olduğu biliniyor.