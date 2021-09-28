Ajax ile Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir sınava çıkacak olan Beşiktaş ’ta teknik direktör Sergen Yalçın sol stoper konusundaki kararını Hollanda’da verdi.

Vida, Montero, Welinton, Necip, Atiba ve Mehmet’in sakatlıkları nedeniyle Hollanda’da olmamaları yüzünden ikinci bir stoper konusunda büyük bir krizin içerisinde olan Sergen Yalçın, N’Sakala ve Umut Meraş ikilisinden birini düşünüyordu, tercihini N’Sakala’dan yana kullandı. Yalçın’ın elinde Serdar Saatçı dışında başka stoper bulunmuyor.

Josef de Souza’nın eldeki tek defansif orta saha oyuncusu olduğu için Brezilyalı futbolcuyu yerinden oynatmak istemeyen siyah-beyazlıların teknik patronu, bu nedenle Josef’i alternatifler dışında tuttu.

Kurmaylarıyla birlikte stoper ikilisi konusunda iki gündür yoğun bir şekilde kafa yoran siyah - beyazlı teknik adam, takım savunması konusunda da çözüm arayışlarına girdi. Ajax’ın şu an Avrupa’daki en skorer takımlardan biri olduğu için bu konuya ayrı önem veren teknik direktör Sergen Yalçın, herkesin çok dikkatli olması ve birbirleriyle yardımlaşmaları hususuna da dikkat çektiği bildirildi. (Skorer)