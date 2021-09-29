Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kuran Beşiktaş , D Grubu'ndaki ilk maçında Dortmund'a İstanbul'da 2-1 kaybettiği mücadelede oynadığı oyunla taraftarının beğenisini kazanmıştı. O karşılaşmadan sonra üst üste gelen

sakatlıklar Siyah-Beyazlılar'ı çok zor durumda bıraktı. Hollanda deplasmanında Welinton, Vida, Atiba, Mehmet Topal, Pjanic, Necip, Ghezzal, N’Koudou, Teixeira ve Cyle Larin sakatlıkları, Montero da karantinada olduğu için kadroda yoklardı. Dortmund maçının 11'inden 7 isimden yoksun kalan Sergen Yalçın, ilk 11'i oluştururken oyuncuları farklı mevkilerde oynatmak zorunda kaldı.

Can ile Umut ilk kez

Kara Kartal'da takımın 3 sol beki de Hollanda deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Umut Meraş'ı gerçek yerinde, savunmanın solunda oynatan Sergen Yalçın, onun önünde de diğer sol bek Rıdvan'ı kanatta kullandı. Ligde Altay'a karşı sağ bekte oynayan bir diğer sol bek N'Sakala ise Vida, Welinton ve Montero'nun yokluğunda savunmanın göbeğinde görev aldı. Fransız sol bek ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan 18 yaşındaki Serdar Saatçı ile birlikte maça başladı. Ayrıca sezon başında Schalke'den gelen orta saha Can Bozdoğan ile Le Havre’dan alınan Umut Meraş bu sezon ilk kez bir karşılaşmada ilk 11'de oynadı. Hamle konusunda da sıkıntılı olan Beşiktaş'ın kulübesindeki 6 yedekten 3'ü 18 yaşındaki ön libero Berkay Vardar ile forvet arkasında görev yapan 18 yaşındaki Emirhan Delibaş ve 17 yaşındaki Demir Ege Tıknaz'dı.

Serdar Saatçı: Tarifsiz duygular içerisindeyim

Ajax deplasmanında ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayan Serdar Saatçı maçtan sonra yaptığı açıklamada tarifsiz duygular içinde olduğunu söyledi. 18 yaşındaki stoper, “Her küçük çocuğun Şampiyonlar Ligi müziğiyle sahaya çıkma hayali vardır. Bu büyük formayla bu şerefi tattım. Daha iyi olabilirdi, olabilirdik. Hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik” dedi.

Savunma 18'lik gençlere emanet

Kadro sıkıntısıyla çıktığı Ajax deplasmanında Beşiktaş karşılaşma içinde de problemler yaşadı. Dakikalar 72’yi gösterirken sol bek Umut Meraş sakatlandı. Sol önde oynayan Rıdvan’ı devrede oyundan çıkaran Sergen Yalçın 18 yaşındaki ön libero Berkay Vardar’ı oyuna aldı ve yine mevki değişikliğine gitti. Maça stoper başlayan sol bek N’Sakala gerçek yerine dönerken, ön libero Berkay Vardar stoperde Serdar aatçı’nın yanına geçti. Kalan sürede Siyah-Beyazlı ekibin savunma güvenliğini alt yapıdan çıkan ve ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde forma giyme şansı yaşayan 18 yaşındaki Serdar ile Berkay sağladı.