Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’in 17’nci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla devam etti. Beşiktaş U19 Akademi Takımı’nın teknik sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetimindeki antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının uygulandığı çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Karaveli’yle görüştü

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bir bölümünü izlediği, sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Çebi, idman sonrasında oyuncularla özel olarak ilgilendi. Başkan, ardından Önder Karaveli’yle görüşüp takımın son durumuyla ilgili olarak bilgi aldı. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün saat 18.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak.