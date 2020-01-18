Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’den Rıza Akpolat’a ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı ziyaret etti.

18 Ocak 2020, Cumartesi 06:01 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’den Rıza Akpolat’a ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve seçilmesinin ardından kendisini ziyarete gelen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a dün iade-i ziyarette bulundu.

Beşiktaş Belediyesi Levent Merkez binasında gerçekleşen görüşmede başkanlar, karşılıklı işbirliği ve beraberlik mesajı verdi.

Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Akpolat, “Ülkemizin gururu olan Beşiktaş Kulübümüzün saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 

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