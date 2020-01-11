Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’den Fikret Orman’a çağrı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurulda ibra edilmeyen bir önceki başkan Fikret Orman hakkında sert konuştu.

Çebi, “Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin genel kurulunda bir önceki başkanın ibra edilmemesi var. Beşiktaş önemli bir kurum. 116 yılı geçirmiş bir kulüp. Bir önceki dönemde 10 milyon TL kâr eden bir kulübün, bir sonraki dönemde 307 milyon zarar etmiş olmasının ibra edilmemesi gerektiğini biliyoruz. Biz camiayı yönetiyoruz. Camianın da ibra edilmemesi konusunda baskı ve talebi olduğunu söylemek istiyorum. İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Başkan da çıkar kendini aklayabilir” dedi.

‘Benim dönemim de incelensin’

Hukuki sürecin başladığını dile getiren Çebi, ‘Mahkemenin vereceği sonuç önemlidir. Dava açma hakkı bütün Beşiktaş genel kurulu üyelerinin hakkıdır. Her hissedar dava açma hakkına sahiptir. Biz hukuken ne gerekiyorsa onu yapacağız. Denetleme Kurulu’na, “Müsaade ederseniz biz size bir ekip oluşturalım. Siz de onlarla beraber çalışın. Denetlemenin doğru olup olmadığını denetleyin. Daha sonra da Beşiktaş genel kuruluna arz edin’ dedik. Bu konuda mutabakata varıldı. Benim de içinde olduğum dönemin incelenmesinden memnun olacağım. İbra edilmedikleri için üzülmeye gerek yok. Çekinecek bir şey yok. Düdük çaldı, maç başladı, çıkıp herkes kendini aklasın” diye konuştu.