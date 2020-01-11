Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin gündeminde Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) faiz indirimleri süreci vardı.

TFF’den, kendilerine henüz cevap gelmediğini belirten Siyah-Beyazlılar’ın patronu, “Ben önümdeki rakamlara ve kurallara göre kulübü yönetmeye çalışıyorum. Herkes içine gireceği ceketi giymeli. Bizim bu konuda müracaatımız var. Sizin bize tanıdığınız limitlerde o tarihlerde faizler yüzde 20’lerdeyse ve şimdi 15’lere, 13’lere düştüyse o hakkı bize vermenizi istiyoruz. ’Değerlendiriyoruz’ diyorlar. 31’inde transfer bitecek. 307 milyon zarar yazılmamış olsaydı, takımın ihtiyacı olan transferleri yapmış olacaktık. Bu bizim için ızdırap, ilgili kişilerin gelip, hesap vermeleri gerektiğini düşünüyorum” dedi.

‘Faizler düşerse rahatlarız’

İsmi Kara Kartal ile anılan eski oyuncuları Cenk Tosun hakkında da açıklamalarda bulunan Çebi, “Cenk Tosun gündeme geldi. Ancak sorunlar, netleşmemesi federasyonun ağır hareket etmesinden kaynaklanıyor. Biz Cenk’e bir cevap vermedik. Federasyondan bir cevap alana kadar Cenk başka bir yere giderse çok üzülürüz. Faizler düşerse çok çok rahatlarız. En azından 1-2 oyuncu gelecek” yorumunu yaptı.

‘Kumar oynayamıyorum’ Çebi basın toplantısını şu sözlerle noktaladı: “Federasyon, bize vereceği cevapta geç kalmamalı. Şu anda ben kumar oynayamıyorum. Beşiktaş adına bu riski alamıyorum. Umarım 16, 17’sinde cevap almış oluruz. Ayın 30’unda alınacak bir kararda, diğer tarafa el altından, siz yürüyün, demiş olursunuz. 31’inde bana bunu açıklarsanız art niyet ararım.”

Çebi’nin basın toplantısı sonrasında Cenk’in C. Palace’a transferi şok etkisi yaratırken FANATİK’in ulaştığı Çebi, “Çok sinirliyim. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum” dedi.