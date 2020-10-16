Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta yeni transferlerle birlikte medyanın karşısına çıktı. Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Francisco Montero, Valentin Rosier, Gökhan Töre, Hüseyin Atakan Üner, Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar’ın yer alacağı toplantı saat 14.00’te başladı. Kovid-19 testi pozitif çıkan Bernard Mensah buluşmada yer alamadı.

Basın toplantısı Ahmet Nur Çebi'nin konuşmasıyla başladı. Daha sonra yeni transferler, transfer süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ardından Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ'NİN DEĞERLENDİRMELERİ

Pandemi dönemi ve transfer limitlerinin konmuş olduğu bu dönemde yapmış olduğumuz transferlerle buradayız. Bu güzide futbolcularımızla bu seneyi şampiyonluğu kovalayarak geçireceğimizi beyan etmek istiyorum. Bu transfer döneminde değişik bir algı yaratılarak transferlerin bizim tarafımızdan yönetilemediği, Beşiktaş'ın transferde başarılı olamadığı ve tranfer yapılamadığını yapmış olduğumuz transferlerle göstermiş bulunmaktayız.

"TRANSFERLERİ EKİP OLARAK YAPTIK"

Yapılan transferlerin yapılamadığını göstermek amacıyla burada bulunduğumuzu belirtmek istiyorum. Transfer tek başına yapılan bir hadise ve olay değildir. Özellikle Beşiktaş gibi köklü bir camiada bu işler ekip olarak yapılır. Ben, Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ, Sergen Yalçın, Cem Çınar ve scout ekibimiz başında bulundu. Onlara teşekkür ediyorum. Bu transferleri bizler yaptık. Ben veya o değil. Giden 8-9 arkadaşın yerine yapmış olduğumuz nokta transferler, teknik ve taktik olarak da gidenlerden daha aşağıda olmayan ve 8 milyon euro tasarruf elde ederek yapılmış transferler olduğunu belirtmek istiyorum.

"TASARRUFLU BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Camia geçmiş yönetimin varsa bir sorun onu incelememizi talep etti. Birilerinin ihraç edilmesiyle ilgili senaryolar gündeme geliyor. Bunlar camiaların karar verebileceği konulardır. Şu an için böyle bir durum yok. Ekonomik anlamda sıkıntılarımız var. Bunu her zaman vurgulamaya devam edeceğim. Yapılan transferlerde 200-300 bin euroyu geçmeyen ücretler oldu. Transferle ilgili bonservis kimseye ödemedik. Çok tasarruflu bir dönem geçirdiğimizi iddia edebilirim. Ekonomik anlamda kendimizi uçağından tutun da menajerlik ücretinde tasarruf ederek kendimizi başarılı olarak görüyoruz. Çok çabuk eleştirilere başlandı. Kamuoyuna bizim bunlardan etkilenmediğimizi ifade etmek istiyorum. Başarılı bir transfer dönemini ortak yaparak geçirdik. Teknik anlamda başarılı olduğumuzu göreceksiniz. Beşiktaş'ın geleceğini derli ve toplu bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. 5'er yıllık sözleşmeyle menajerlik ücretleri dahil 500 milyon TL'lik ücretleri bulan 2-3 oyuncumuzun olduğunu beyan ediyorum.

"FORVET TRANSFERİ OCAK AYINDA"

Beşiktaş'ın almak istediğini bu aldı gibi bir algı var. Bunlar hoş değil. Biz sadece eksik olan 1 bölgemiz olan santrfor bölgesini tamamlayamadık onu da Ocak ayında tamamlayacağız.

NAZIM SANGARE AÇIKLAMASI

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün söylediklerinde eksikler var. Nazım Sangare denilen futbolcuyu almak istedik ama karşımıza sunulan rakamların mantıklı olmadığını düşündük. İşin gerçeği bu.

KADRO DIŞI KALAN FUTBOLCULAR HAKKINDA

Bir arkadaşımız yaklaşık 1 yıldır sakat. En son PAOK maçında iyi olmasına rağmen oynamak istemedi. Teknik kadronun kalsın dediği hiçbir oyuncuyu kadro dışı bıraktığı söz konusu olamaz. Bunlar tamamen teknik ekibin verdiği kararlardan ibarettir. Mirin, geçen sene yurtdışından geldiği günden beri futbol oynuyor. Ücretinin 4'te birini dışarıdaki kulüp ödüyor, geri kalanı da biz ödüyoruz. Faydalanamayacağımızı düşünerek kadro dışı bıraktık. Lens de maalesef katkı sağlayamamıştır. İnşallah bu 3 arkadaşın katkılarını göreceğiz.

"SERGEN HOCA'NIN İSTEMEDİĞİ BİRİNİ ALMADIK"

Biz transferde tek başımıza çalışmadık. 4-5 kişilik bir ekiple çalıştık. Bu ekip içerisinde herkesin aynı fikirde olmasını bekleyemezsiniz. Hocanın istediklerini de aldığımız oldu. Hocanın istediği ancak alamadıklarımız da oldu. Hocanın onaylamadığı bir futbolcuyu aldığımızı sanmıyorum.

Bu sene bazı futbolcularımızın gelişebilmesi için başka takımlara kiraya veriyorsunuz. Bu da öyle bir durum. Alanyaspor'da 2 tane futbolcumuz var. 17 futbolcu içerisinden 2 tanesi ortaya çıkarılarak sosyal medyada nasıl algı yaratıldı ben merak ediyorum. Biz bu çocukların tapularını vermedik. Bonservisleri bizde ve 2 yıl orada gelişmeleri için gönderdik. Bu futbolcuların pişerek bize gelmesi fırsattır.

DORUKHAN TOKÖZ İÇİN FLAŞ SÖZLER!

Beşiktaş'ta futbol oynamak isteyen her oyuncuya kapımız açık. Oynamak istemeyen, kendi yoluna bakabilir. Dorukhan Toköz Beşiktaş'la top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. İmzalamaması dahilinde de Allah yolunu açık etsin.

Kevin N'Koudou'nun sakatlığı atlatacağını düşündüğümüz için takımda tuttuk. Tyler Boyd, Ocak'ta yeniden kadroya dahil olacak.

"SERGEN HOCAYLA SÖZLEŞME UZATIRIZ"

Hocamız geçen sene başarısını ispatlamıştır. 13. sıradan alıp 3. sıraya getirdik geçen sene. Sergen Hoca bizim için çok kıymetlidir. Eğer sözleşmesini uzatma talebi olursa, biz her zaman uzatmaktan yanayız.

"ABDULLAH HOCA İLE İLGİLİ SORUN"

Sevgili Abdullah hocamız ile ilgili ayrıldığı günden beri ödeme yapmadık. Kendisiyle uzlaşmaya çalışıyoruz. Avukatın yaptığı açıklama manidardır. Sayın Abdullah Avcı hocamız Beşiktaş'tan herhangi bir talepte bulunmayacağını açıklarsa mutlu oluruz. Bugüne kadar para almadık demesi gereksiz bir açıklama. Avukatını şahsen kaale almıyorum. Abdullah hocanın kendisi burada açıklama yapabilecek kadar yürekli ve güçlüdür. Abdullah hocayla görüştüğümde 'para konularını avukatımla görüşün' demiştir. Abdullah hoca Beşiktaş'tan para istemediğini söylemedi. Söylerse memnun oluruz.

Doğru transferlerle bu sene daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Bir futbol ile 10 gün sonra sözleşme imzalıyoruz, olabilir. Ancak unutmayın 5 yıllık sözleşmeler imzalıyorsunuz. Bunları düşününce ince eleyip sık dokumalıyız. Takımımızda öyle futbolcular var ki 400 bin euroluk top oynuyor ama biz 1 milyon 400 bin euro ödüyoruz.

Kulüple olan maddi ilişkim benim özelimdir. Bunu bir şekilde paylaşmayacağım. Defter kayıtlarında varsa bunlar gerekirse söylenir. Beşiktaş'ın paraya ihtiyacı varsa, paramız varsa destek veriyoruz. Bu tarz şeylerin gündeme gelmesinden de çok rahatsızım.

EN ÇOK ZORLAYAN TRANSFER

Mensah transferi biraz zorladı. Biraz ilginç gelişti. Mensah çok gitti geldi, çok isteyen oldu. Kayserispor Başkanı çok yardımcı oldu, sözünün arkasında durdu. Sosyal medyada çok kendisine sert sözler söylendi.

"ŞENOL HOCANIN GİTMESİ İÇİN UĞRAŞTILAR"

Şenol hocanın Beşiktaş'tan gitmesi için çok uğraştılar. Gitmek istememesine rağmen yapılan baskılar oynanan oyunlar oldu. Olsun yine de milli takımda olduğu için gönlümüze biraz su serpiyoruz.

ERDAL TORUNOĞULLARI: ALTYAPIDAN BİRÇOK FUTBOLCU VAR

Beşiktaş Kulübü Futbol Transfer Sorumlusu Erdal Torunoğulları gelen bir soru üzerine konuştu. Torunoğulları "Oğuzhan'ın ve Ljajic'in değerlerinde bir düşüş yok. İlerleyen günlerde hocamız onlardan performans alacaktır. Beşiktaş'ta altyapıdan gelen Rıdvan var, Kartal var, Ersin var, Erdoğan var, Güven var. Beşiktaş Kulübü bir dernek. Burada senin bu uygulamayı yapma şansın olamaz. Benfica'da Porto'da bunu yapabilirsin. Ek bir şirket bulunuyor. Beşiktaş'ta benim kendi görüşüm böyle bir şey olamaz. Zaten bir menajerle anlaşsak, yok ona verdiniz buna vermediniz gibi bir söylemler olacaktır." dedi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ise "Takımla alakalı 3 hafta bir ara oldu. Karagümrük'le bir hazırlık maçı yaptık. Sakat futbolcularımızın şans bulduğu bir ara oldu. Hocamız takımın başında... Takımda gayet olumlu bir hava var. Aradan sonra Denizli maçıyla iyi bir dönüş yaparız diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Basın toplantısında futbolcuların açıklaması şu şekilde:

MONTERO

Burada olduğum için çok mutluyum ve bu formayı giydiğim için çok gururluyum. Burada kazanabileceğimiz kupalarda takım arkadaşlarımızla başarılı olmak istiyorum.

WELINTON

Büyük bir kulübe geldim bunun bilincindeyim. İlk başta başkanım olmak üzere takım arkadaşlarım ve tüm çalışanlara sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Benim de hedefim burada şampiyon olmak.

JOSEF DE SOUZA

Bir kere daha bütün camiaya başarılar dilerim. Dünkü basın toplantısında her şeyi söyledim. Bu formayı giymek benim için büyük bir onur.

ABOUBAKAR

Başkanımız başta olmak üzere hocama takım arkadaşlarıma ve bana bu şansı veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Aynı istek ve arzu ile Beşiktaş'a geri döndüm. Bu formayı tekrar terletmek için her şeyi yapacağım. Burada şampiyonluk yaşadım yine şampiyonluk yaşamak istiyorum.

GÖKHAN TÖRE

Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Bu büyük camianın parçası olmaktan dolayı çok gururluyum. İlk günkü gibi bu formayı sırtımda taşıyacağım için çok mutluyum. Başta başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Emre Kocadağ ve hocamız Sergen Yalçın'a teşekkür ediyorum.

ATAKAN ÜNER

Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımız ve Sergen hocamıza teşekkür ediyorum. Burada bana bu formayı veren tüm herkese teşekkür ediyorum.

GEZZAL

Bu ülkede ve Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. Umarım taraftarlarımız da bir an önce döner. Onları da burada görürüz.

ROSEIR

Bildiğiniz üzere ben Sporting Lisbon'daydım. Kulübün yaklaşımını ve projelerini beğendim. Umarım burada başarılı oluruz. Corona virüs nedeniyle aramızda olamayan taraftarlarımız da umarım kısa süre içerisinde aramızda olurlar.