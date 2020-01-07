Beşiktaş’ta Adem Ljajic’ten form itirafı…

Beşiktaş’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Adem Ljajic, Antalya kampında dün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Performansındaki düşüşü yorumlayan tecrübeli futbolcu, “Geçen seneki seviyemde değilim. Abdullah Avcı’nın sistemini uygulamak için çok sağlam bir karaktere ve çalışmaya ihtiyacımız var. Beni eleştirenlere sahada iyi futbolla cevap vereceğim” itirafı geldi.

Takım arkadaşı Burak Yılmaz’a övgüler yağdıran Ljajic, “Burak, çok büyük bir golcü. Sakatlığı bizi etkiledi. Umarım sezon sonunda şampiyonluğa biz ulaşırız” dedi.