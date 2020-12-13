Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in bahanesi var
Beşiktaş'ın düşüşteki ismi Adem Ljajic, bu akşamki maçta da yok. Tecrübeli futbolcu, hafta boyunca sakatlığını gerekçe göstererek takım çalışmalarında yer almaması sebebiyle zorlu mücadelede takımını yalnız bırakacak.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 maça çıkıp sadece 207 dakika sahada kalan Adem Ljajic, Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Formsuzluk ve sakatlık periyodu sebebiyle hafta boyunca yapılan idmanlara katılmayan Sırp futbolcunun, problemini atlatıp bireysel olarak çalışmasına rağmen takım idmanına dahil olmak istemediği bildirildi.
Sağlık ekibi ve teknik ekibin talebini, “Sakatlığım sebebiyle kendimi riske etmek istemiyorum” diyerek geri çeviren Ljajic’in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.
Süleyman Hatısaru