Beşiktaş formasıyla geçen sezonun ilk yarısında kayıp bir görüntü ortaya koyan Adem Ljajic, ikinci bölüm itibarıyla toparlansa da istikrarsız bir görüntü çekmişti. Yeni sezon öncesinde tecrübeli 10 numaranın menaceriyle bir görüşme gerçekleştiren idareciler, yolları ayırma kararı aldıklarını iletti. İtalya’dan Genoa ve Torino, Rusya’dan Spartak Moskova ve Süper Lig ’den de Adana Demirspor’un hedefleri arasında yer alan Ljajic, henüz ayrılık için bir adım atmadı. Yönetim, yarın başlayacak yeni sezon çalışmaları öncesinde oyuncunun menacerine bir mesaj daha gönderip ayrılık olmaması halinde kadro dışı kalabileceğini ilettiği kaydedildi.