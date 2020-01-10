Beşiktaş'ta kampın altıncı gününde herkesi korkutan bir sakatlık yaşandı. Çift kale maç sırasında rakibi ile mücadele ederken geri gitmeye çalışan Adem Ljajic, bir anda ters basarak acı içinde kendini yere bıraktı.

Hemen doktorların müdahale ettiği Sırp yıldızın yapılan kontrollerinde, sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem meydana geldiği belirtildi. Yıldız oyuncunun tedavisine ise ara vermeden hemen başlandı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adem Ljajic’in antrenman sırasında, sol ayak bileğinde zorlanmaya bağlı ödem (posterior impingement) meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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