Beşiktaş’ta Adem Ljajic kendini savundu

Beşiktaş’ın yıldız 10 numarası Adem Ljajic, yüksek ateş sebebiyle takımının Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda yer alamamıştı. 28 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor mücadelesinde ise kadroda olmasına rağmen dinlendirilmiş, şovuna kaldığı yerden önceki akşam Ankaragücü karşısında devam etmişti.

Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmaya 78. dakikada dahil olup 88. dakikada ceza sahası dışından harika bir gol kaydeden Ljajic, hem kaydettiği klas sayıyla hem de sevinciyle gündem yarattı. Golü sonrasında tribünlere dönüp kulaklarını kapatan ve elleriyle, ‘Konuşun’ hareketi yapan Ljajic, Beşiktaşlı taraftarlardan tepki toplayan hareketiyle ilgili olarak görüşlerini maç sonrasında Asbaşkan Emre Kocadağ’la paylaştı.

‘Sergen hocaya teşekkürler’

Başarılı futbolcunun, yaptığı hareketin sebebini soran genç yöneticiye, “Türkiye’ye geldiğim gündem bu yana eleştiriliyorum. Üzülüyorum. Sürekli formsuz olduğum şeklinde kasıtlı bilgiler dolaşıyor. İtalya Ligi’nde kariyeri olan biri olarak Türkiye’ye, Beşiktaş’a gerçekten gönüllü geldim. Attığım gol, bir öfke patlamasıydı. Taraftarlara kesinlikle herhangi tepki göstermedim. Beşiktaş’ın futbolcusuyum, beni izlemeye gelen taraftara öfkelenmem mümkün mü! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın performansımı çok iyi biliyor ve değerlendiriyor. Kendisine teşekkür ederim” sözlerini sarf etti.

‘Sana inanıyoruz’

Başarılı futbolcu, Galatasaray’la haftaya oynayacakları derbi öncesinde de görüşlerini Kocadağ’la yaptığı görüşmede paylaştı. Ljajic, “Haftaya Galatasaray ile önemli maç oynayacağız. Biz takım olarak hazırız. Türkiye’de hak etmediğim eleştirileri alınca üzülüyorum. Kendime çok iyi bakan biriyim” ifadelerini kullandı. Kocadağ ise Ljajic’e yönetim ve teknik ekibin kendisine güvendiğini, daha iyi oynayacağına inandıklarını belirttiği kaydedildi.

Orhan Yıldırım