Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-Beyazlılar’daki mevcudiyetinin kulübe zarar verdiğini söyleyip Kara Kartal’ı olağan üstü genel kurula götürme kararı almıştı. Kulüpteki görevini noktalamayı planlayan ve her fırsatta aday olmayacağını söyleyen Fikret Orman’ın Beşiktaş’taki 7.5 yıllık macerası sayılı günler sonra bitecek. 13-20 Ekim’de yapılacak olan Siyah-Beyazlılar’daki başkanlık seçimlerine, aday olma süresi perşembe günü saat 17.00’de sona erecek. 3 gün sonra bitecek olan başvurular öncesinde aday olması beklenen isimlerin çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Camia, Çebi’yi bekliyor

Mevcut yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan Serdal Adalı, perşembe günü adaylığını açıklayacağını duyurmuştu. Tecrübeli iş adamının, yönetimini oluşturmak için çalışmalarda bulunduğu ve birçok isimle görüşme halinde bulunduğu kaydedildi. Beşiktaş Camiası’nın büyük beklenti içinde bulunduğu Ahmet Nur Çebi’nin de perşembe gününe kadar adaylığını açıklaması bekleniyor. Kendisi gibi önceki dönemlerde Fikret Orman’ın ekibinde görev yapan Erdal Torunoğulları’yla birlikte hareket eden Çebi’nin, kulübün mali konulardaki sorunlarını çözmek için kurmaylarıyla hazırladığı yol haritasında sona geldiği bildirildi.

İsmail Ünal hazır ama...

Son seçimde Fikret Orman’la başkanlık için yarışan Hürser Tekinoktay’ın, henüz adaylık için gereken 250 kongre üyesinin imzasını toplayamadığı ifade edildi. Ek olarak camianın önemli isimlerinden İsmail Ünal’ın da yeterli imzayı bulmasına rağmen aday olup olmayacağını değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.