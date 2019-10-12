Ahmet Nur Çebi

Siyah-Beyazlılar’da 20 Ekim’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde adaylığını koyan Ahmet Nur Çebi, önemli güne sayılı zaman kala çalışmalarını sürdürüyor. Çebi’nin, dernek başkanları ve üyelerini ofisinde ağırlayıp ekibiyle birlikte istişarelerde bulunduğu ifade edildi. Deneyimli yöneticinin ek olarak liste çalışmalarını da sürdürdüğü kaydedildi.

Serdal Adalı etkinlik düzenliyor

Beşiktaş’ta başkan adayları arasında yer alan Serdal Adalı, bugün Siyah-Beyazlılar’ı takip eden muhabirlerle biraraya gelecek. Saat 10.00’da başlayacak etkinlik, Akatlar NO:1903’te yapılacak. Adalı ve kurmaylarının bu etkinlikte basın mensuplarına Siyah-Beyazlılar’la ilgili olarak plan ve projelerini paylaşmaları bekleniyor.

İsmail Ünal’ın planı belli

Kulüpte daha önce birçok görevde bulunan İsmail Ünal, başkanlık için adaylar arasına ismini yazdırmıştı. Ünal’ın, yarışta olmasına rağmen diğer adaylardan biriyle birleşme ihtimalinin bulunduğu konuşuluyor. İsmail Ünal’ın, ilk olarak Serdal Adalı’yla bu konuda görüşeceği ve genel sekreterlik talebinde bulunacağı kulislerde söyleniyor.

Tekinoktay listeyi bozmuyor

Son yapılan seçimde Fikret Orman’la birlikte başkanlık için yarışan ancak başarılı olamayan Hürser Tekinoktay, 20 Ekim’deki yarış öncesinde de adaylığını koymuştu. Tekinoktay’ın, son seçimde girdiği listeyi koruyup yoluna aynı ekiple devam etmeyi planladığı kaydedildi. Hürser Tekinoktay’ın, üyelerle görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.



